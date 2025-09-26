В Эстонии ввели санкцию за «подстрекательство к сепаратизму»

Эстония ввела новую санкцию, направленную против лиц, обвиняемых в "подстрекательстве к сепаратизму".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, под действие ограничительных мер попали несколько политических деятелей: бывший глава Гагаузии и лидер партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах, а также президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милорад Додик.

Новая санкционная мера позволяет Эстонии запрещать въезд лицам, уличенным в участии или активной поддержке действий, нарушающих международное право за пределами страны. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Санкции также могут быть применены к лицам, подстрекающим к сепаратизму, подрывающим суверенитет государств или совершившим серьезное финансовое преступление, связанное с государственными средствами, включая коррупцию, или преступление, соответствующее признакам отмывания денег", - говорится в заявлении.

