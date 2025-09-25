Азербайджан подписал соглашение об отмене виз с еще одной страной

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Бахрейна доктором Абдуллатифом бин Рашидом аз-Заяни на полях "высокой недели" 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Day.Az, стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Бахрейном, а также региональные и международные процессы.

По итогам встречи министры подписали "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Бахрейн об отмене визовых требований для владельцев дипломатических паспортов".