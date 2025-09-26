В Грузии разрабатывается стратегия и дорожная карта по "зеленому" водороду

Грузия готовит стратегию развития "зеленого" водорода, которая станет основой для внедрения дорожной карты и плана действий в этой сфере.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня заместитель руководителя департамента по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Омар Церетели, выступая на "Неделе зелёной энергетики Азербайджана и Центральной Азии" в Баку.

Он отметил, что на основе этой стратегии Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) начал разработку дорожной карты и плана действий по развитию "зелёного" водорода в Грузии.

По его словам, в 2024 году в стране был утверждён Национальный план в области энергетики и климата, в котором отдельным пунктом предусмотрена разработка стратегии по "зеленому" водороду.

Ответственной за ее подготовку была назначена государственная компания Georgian Energy Development Fund.

"Это новая и сложная тема даже для нас. Мы столкнулись с нехваткой специалистов в этой области, поэтому пригласили и международных экспертов. В течение года мы обсуждали меры и шаги, которые необходимо включить в стратегию. Сегодня у нас есть её проект, но он пока не принят официально", - сообщил Церетели.