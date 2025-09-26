В Баку проходит 2-й день Недели зеленой энергетики Азербайджана и Центральной Азии (Azerbaijan & Central Asia Green Energy Week 2025).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на мероприятии выступят заместитель директора Агентства по возобновляемым источникам энергии Азербайджана при Министерстве энергетики Азербайджанской Республики Рена Гумбатова, заместитель руководителя департамента энергоэффективности и возобновляемых источников энергии Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Омар Церетели, Инвестиционный менеджер по инфраструктуре в Европе и Южном Кавказе IFC Вячеслав Гордиенко

а также другие представители энергетических компаний.

В рамках мероприятия будут обсуждаться такие темы, как перспективы развития водородной энергетики в Азербайджане, развитие ветроэнергетики: инновационные решения производителей турбин, роль IFC как партнёра: от создания проекта до долгосрочного финансирования.

Новость обновляется