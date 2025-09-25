На Шри-Ланке оборвалась канатная дорога, есть погибшие

Семь буддийских монахов погибли, еще шесть человек получили травмы в результате падения вагона канатной дороги на территории монастыря На Уяна Аранья Сенасаная в центральной части Шри-Ланки. Трагедия произошла поздно вечером 24 сентября.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Daily Mirror.

"Во время подъема канат (на территории монастыря в Шри Ланке) оборвался, в результате чего вагон с монахами и паломниками сорвался с высоты и упал в овраг", - рассказали изданию представители правоохранительных органов. По словам представителей полиции, причиной аварии стала техническая неисправность подъемника, используемого для перевозки людей и грузов между зданиями монастыря, расположенного в горной местности. В ведомстве отметили, что среди погибших - трое иностранцев, один из них - россиянин.

Пострадавшие были срочно доставлены в ближайшую больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. По информации полиции, на месте работают спасательные службы и ведется расследование обстоятельств трагедии. Власти пообещали проверить техническое состояние остальных объектов инфраструктуры монастыря.