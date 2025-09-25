Трамп прокомментировал встречу с Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом прошла "превосходно".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, покинув западное крыло своей администрации, Трамп сказал представителям СМИ, что его очные контакты с Эрдоганом прошли "превосходно". Встреча лидеров двух стран продолжалась немногим более двух часов.

В ходе встречи в Белом доме американский лидер назвал своего турецкого коллегу "жестким" и "крайне самоуверенным". Трамп подчеркнул, что, несмотря на тот факт, что ему не нравились подобные люди, Эрдоган вызывает у него симпатию.

Кроме того, в ходе встречи Трамп рассказал, что снял санкции с Сирии по просьбе Эрдогана, а также властей Саудовской Аравии и Катара, чтобы "дать стране шанс вздохнуть".

Также американский лидер заявил о своей готовности "немедленно" отменить санкции против Турции. По словам Трампа, это может произойти очень скоро, если переговоры с его турецким коллегой в Белом доме пройдут успешно.