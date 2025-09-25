https://news.day.az/officialchronicle/1783301.html Президент Ильхам Алиев: Региональные коммуникации составляют основу нашего видения прочного мира Региональные коммуникации составляют основу нашего видения прочного мира. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Президент Ильхам Алиев: Региональные коммуникации составляют основу нашего видения прочного мира
Региональные коммуникации составляют основу нашего видения прочного мира.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Одним из важных результатов Вашингтонского саммита является "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), который обеспечит беспрепятственный проход через Зангезурский коридор и укрепит региональные связи", - добавил глава государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре