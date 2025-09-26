Азербайджан планирует интегрировать "чистый" водород в экономику

Наша цель - полная интеграция "чистого" водорода в экономику Азербайджана, а также содействие развитию "зелёной" экономики и использование возможностей экспортных проектов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила заместитель директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана Рена Гумбатова на конференции "Неделя зеленой энергии Азербайджана и Центральной Азии" в Баку.

Она подчеркнула, что на следующем этапе важно разработать механизм для промышленного использования:

"Компании должны понимать, как они могут использовать этот водород. Речь идёт именно о "чистом" водороде, так как интенсивность выбросов имеет особое значение".

По её словам, для достижения цели уже создана рабочая группа под руководством Министерства экономики:

"Мы изучаем как экспортные возможности, так и влияние водорода на экспортные проекты. Главная цель - сделать "зелёную" экономику Азербайджана реальной и получать от этого экономическую выгоду", - отметила Р. Гумбатова.