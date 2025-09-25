https://news.day.az/world/1783280.html В столице Мадагаскара вспыхнули протесты - ВИДЕО В столице Мадагаскара Антананариву вспыхнули протесты из-за растущей нехватки воды и повторяющихся отключений электроэнергии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Жители города вышли на улицы, выражая недовольство продолжающимся энергетическим кризисом и перебоями с водоснабжением, которые усугубились в последние недели.
По сообщениям местных СМИ, протестующие блокировали дороги, требуя от властей немедленных действий по восстановлению стабильного снабжения жизненно важными ресурсами.
