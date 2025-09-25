В столице Мадагаскара вспыхнули протесты

В столице Мадагаскара Антананариву вспыхнули протесты из-за растущей нехватки воды и повторяющихся отключений электроэнергии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Жители города вышли на улицы, выражая недовольство продолжающимся энергетическим кризисом и перебоями с водоснабжением, которые усугубились в последние недели.

По сообщениям местных СМИ, протестующие блокировали дороги, требуя от властей немедленных действий по восстановлению стабильного снабжения жизненно важными ресурсами.