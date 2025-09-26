Названо число действующих в Азербайджане учебных заведений

Обнародовано количество действующих в Азербайджане учебных заведений.

Как передает Day.Az, это отражено в статистической инфографике Государственного комитета по статистике.

В настоящее время в Азербайджане действуют 51 высшее учебное заведение, 63 средне-специальных учебных заведения, 87 профессиональных учебных заведений, 4362 средних школы, 1872 дошкольных образовательных учреждения.