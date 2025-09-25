Грузия поддерживает мирную инициативу Трампа в отношении Азербайджана и Армении

Мы поддерживаем мирную инициативу Президента США Дональда Трампа в отношении Азербайджана и Армении.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Грузии Михеил Кавелашвили в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН.

Он отметил, что Грузия всегда поддерживала и прилагала активные усилия для установления прочного и долгосрочного мира на Южном Кавказе, а также для углубления доверия и сотрудничества между своими соседями.