Грузия поддерживает мирную инициативу Трампа в отношении Азербайджана и Армении

Мы поддерживаем мирную инициативу Президента США Дональда Трампа в отношении Азербайджана и Армении.
Как передает Day.Az, об этом заявил президент Грузии Михеил Кавелашвили в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН.
Он отметил, что Грузия всегда поддерживала и прилагала активные усилия для установления прочного и долгосрочного мира на Южном Кавказе, а также для углубления доверия и сотрудничества между своими соседями.
