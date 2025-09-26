Над мировым урожаем нависла угроза

Слизни - настоящий кошмар садоводов и серьезная угроза для сельского хозяйства. Они уничтожают посевы и снижают урожайность основных культур, таких как пшеница. Однако новые исследования их поведения дают надежду на более точные и экологичные методы защиты. Об этом сообщает портал The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Главная сложность борьбы с вредителями заключается в том, что они способны прятаться в толще почвы или под камнями и травой, пережидая неблагоприятную погоду. При этом химические препараты действуют только на тех особей, которые оказались на поверхности. А многие эффективные яды, например металлдегид, запрещены из-за угрозы экологии. Биологические средства, такие как нематоды (микроскопические черви, поражающие слизней), пока остаются слишком дорогими для массового применения в промышленности.

Ученые заметили, что слизни расселяются по полям неравномерно - они образуют плотные "пятна" и при этом оставляют обширные участки почти нетронутыми. Исследования последних лет показали, что эти очаги стабильны и сохраняются на протяжении всего сезона.

Это открытие может изменить методы борьбы: если удастся прогнозировать такие зоны, фермеры смогут обрабатывать только их, экономя до 50% пестицидов и снижая нагрузку на окружающую среду.

Чтобы понять, как именно формируются эти "пятна", исследователи даже поместили на слизней миниатюрные радиометки. Наблюдения показали, что в группе они ведут себя иначе, чем в одиночку: делают более крутые повороты, чаще останавливаются и дольше отдыхают.

На основе этих данных создана цифровая модель популяции, которая позволяет исследовать сценарии, невозможные в реальных полевых условиях.

Ученые подчеркивают: независимо от того, любим мы слизней или нет, их изучение необходимо, если мы хотим сохранить урожаи и повысить устойчивость сельского хозяйства. Новые знания о поведении вредителей могут стать основой более точных, дешевых и безопасных стратегий защиты полей.