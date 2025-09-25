Одна из стран объявила Нетаньяху персоной нон-грата

Словения ввела запрет на въезд в страну премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в заявлении правительства Словении.

Страна стала первым членов Европейского союза, принявшим подобное решение в отношении главы израильского правительства.

В июле Словения также объявила двух израильских министров, Итамара Бен Гвира и Бецалеля Смотрича, персонами нон грата.