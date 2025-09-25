https://news.day.az/world/1783341.html Одна из стран объявила Нетаньяху персоной нон-грата Словения ввела запрет на въезд в страну премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в заявлении правительства Словении. Страна стала первым членов Европейского союза, принявшим подобное решение в отношении главы израильского правительства.
Одна из стран объявила Нетаньяху персоной нон-грата
Словения ввела запрет на въезд в страну премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.
Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в заявлении правительства Словении.
Страна стала первым членов Европейского союза, принявшим подобное решение в отношении главы израильского правительства.
В июле Словения также объявила двух израильских министров, Итамара Бен Гвира и Бецалеля Смотрича, персонами нон грата.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре