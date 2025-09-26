Сегодня в Азербайджане стартуют III Игры стран СНГ

Сегодня стартуют III Игры стран СНГ, которые впервые принимает Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в первый соревновательный день свои силы испытают спортсмены по настольному теннису. Соревнования начнутся в 10:00.

Нашу страну в этом виде спорта представят Адиль Ахмедзаде, Онур Гулузаде, Рустам Гаджилы, Мерзия Нурметова, Айлин Аскерова и Ягмур Мамедли.

Соревнования по настольному теннису, которые проходят в Габалинском олимпийском спортивном комплексе, завершатся 29 сентября.

В III Играх стран СНГ принимают участие в общей сложности 1624 спортсмена из 13 стран.

Церемония открытия игр состоится 28 сентября, а церемония закрытия - 8 октября на Гянджинском городском стадионе.