https://news.day.az/officialchronicle/1783336.html Президент Ильхам Алиев позвонил Премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе 25 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев позвонил Премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе
25 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства поздравил Премьер-министра Ираклия Кобахидзе с днем рождения, пожелал ему здоровья и новых успехов в деятельности.
Ираклий Кобахидзе выразил Президенту Азербайджана признательность за проявленное внимание и поздравления.
В ходе телефонного разговора Президент Азербайджана и Премьер-министр Грузии отметили, что отношения между нашими странами носят дружественный характер и характер стратегического партнерства, провели обмен мнениями о развитии сотрудничества в различных сферах.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре