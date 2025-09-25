Трамп выступит с важным заявлением по Сирии

В ходе встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме американский лидер Дональд Трамп анонсировал скорое "важное заявление" касательно ситуации в Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по словам американского лидера, санкции против Сирии были сняты "по просьбе" Эрдогана, а также представителей Катара и Саудовской Аравии.

"Эти санкции были очень жесткими. Я думаю, что сегодня мы выступим с важным заявлением", - подчеркнул он.

В конце ноября 2024 года оппозиционные вооруженные группировки развернули масштабное наступление на позиции сирийской армии. К 8 декабря они вошли в Дамаск, вынудив Асада оставить президентский пост и покинуть страну. Фактическим лидером Сирии стал Ахмед аш-Шараа, возглавляющий группировку "Хайат Тахрир аш-Шам". 29 января 2025 года аш-Шараа провозгласил себя исполняющим обязанности президента на переходный период, который он оценил в четыре-пять лет.