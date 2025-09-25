https://news.day.az/officialchronicle/1783315.html

Президент Ильхам Алиев с трибуны ООН обратился с призывом к международной общественности: Давайте вместе построим мир, в котором справедливость не будет избирательной

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обратился с призывом к международному сообществу.