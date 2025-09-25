Под председательством Джейхуна Байрамова состоялось неформальное заседание Совета министров иностранных дел СВМДА

25 сентября в Нью-Йорке в рамках Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН под председательством Азербайджанской Республики состоялось неофициальное заседание Совета министров иностранных дел Совета по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend в министерстве иностранных дел сообщили, что в ходе заседания министры иностранных дел и другие высокопоставленные представители государств-членов СВМДА обсудили прогресс, достигнутый в период председательства Азербайджана в СВМДА с декабря 2024 года, а также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов, выступая со вступительной речью в качестве председателя Совета министров иностранных дел СВМДА, подчеркнул стратегические приоритеты председательства в различных сферах, включая связи, цифровизацию и устойчивость.

В своем выступлении министр проинформировал об усилиях, направленных на институциональное развитие СВМДА и ее превращение в полноценную международную организацию, а также о достигнутом прогрессе.

В этом контексте были подчеркнуты начало работы Сети партнерства ведущих университетов СВМДА, являющейся платформой инновационного сотрудничества между высшими учебными заведениями государств-членов СВМДА, успешная организация в Азербайджане Делового совета и бизнес-форума СВМДА, а также 13-го Форума мозговых центров СВМДА.

Джейхун Байрамов также обратил внимание на важность основных инициатив Азербайджана, в том числе флагманской инициативы, такой как создание Совета женщин, и прогресса, достигнутого в учреждении Финансового саммита СВМДА. Было отмечено, что создание указанных новых консультативных органов усилит тематическое сотрудничество между государствами-членами.

С заявлениями выступили генеральный секретарь СВМДА и руководители делегаций государств-членов СВМДА. Докладчики высоко оценили образцовое лидерство председательства Азербайджана, его видение и приверженность укреплению СВМДА.

Государства-члены обратили внимание на усилия председательства в продвижении институционализации и ориентированного на результат взаимодействия в рамках СВМДА. Они выразили благодарность за инициативы, проявленные Азербайджаном в продвижении ключевых проектов, и заявили, что эти инициативы значительно повысят эффективность СВМДА как платформы для диалога, построения доверия и многостороннего сотрудничества по всей Азии.

Заседание завершилось принятием важных решений, в частности созданием двух новых консультативных органов - Финансового саммита и Совета женщин.

Совет министров также принял заявления по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и создания Организации Объединенных Наций. Посредством этих заявлений государства-члены СВМДА почтили память тех, кто отдал свои жизни ради победы во Второй мировой войне, и подтвердили свою приверженность многосторонности. Они подчеркнули роль СВМДА как платформы для диалога, построения доверия и сотрудничества в продвижении мира, безопасности и устойчивого развития в Азии и за ее пределами. В заявлении Совета министров были высоко оценены усилия председательства Азербайджана в СВМДА.

Отметим, что Азербайджанская Республика, начиная с декабря 2024 года, председательствует в крупнейшей региональной платформе Азии СВМДА, членами которой являются 28 государств. Продолжая образцовое лидерство в различных многосторонних форматах, председательство Азербайджана в СВМДА под лозунгом "Более сильное СВМДА: связи, цифровизация и устойчивое развитие в Азии" объявило приоритетом содействие диалогу и сотрудничеству, ориентированному на результат, в регионе СВМДА.