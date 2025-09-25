Президент Ильхам Алиев: Вашингтонский саммит знаменует начало нового этапа в отношениях между Азербайджаном и США

Вашингтонский саммит также знаменует начало нового этапа в отношениях между Азербайджаном и США.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы подписали с Президентом Дональдом Трампом Меморандум о взаимопонимании между двумя правительствами относительно создания Стратегической рабочей группы для разработки Хартии стратегического партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами", - сказал глава государства.

Он отметил, что это открывает новые горизонты для партнерства в сферах политики, экономики, энергетики, региональных коммуникаций, обороны, безопасности и в других областях.