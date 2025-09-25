Коллекция Гюльнары Халиловой будет представлена на открытии "Городка ремесленников" в Туркестане

Коллекция известного азербайджанского дизайнера Гюльнары Халиловой "Шебеке" будет представлена в рамках Turkıstan World Craft Fest-2025, которая пройдет в Туркестане (Казахстан) с 26 по 28 сентября, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

26 сентября в Туркестане состоится торжественное открытие "Городка ремесленников" и международный фестиваль "Туркестан - город ремесленников". Более 50 ремесленников из 7 стран мира и около 100 казахстанских мастеров представят свои уникальные изделия ручной работы, организованы различные яркие мероприятия. Кульминацией фестиваля станет открытие нового комплекса "Городок ремесленников" - уникального объекта, объединяющего туризм и культуру.

Гюльнара Халилова - руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, член Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктор философии по искусствоведению, основатель бренда Cizgi. Ее коллекции с успехом демонстрировались на Неделях моды и других международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегии, Сербии, Турецкой Республике Северного Кипра и других странах.