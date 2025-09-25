https://news.day.az/officialchronicle/1783303.html Президент Ильхам Алиев: Окончательная отмена Конгрессом США 907-й поправки укрепит доверие и сотрудничество Решение Президента Трампа приостановить исполнение санкций, введенных в 1992 году против Азербайджана в виде 907-й поправки к Акту о поддержке свободы, также является историческим шагом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Глава государства подчеркнул, что окончательная отмена Конгрессом США 907-й поправки положит конец наследию двойных стандартов, укрепит доверие и сотрудничество в период, когда Азербайджан вносит свой вклад в глобальную безопасность и стабильность.
