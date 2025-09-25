https://news.day.az/officialchronicle/1783314.html Президент Ильхам Алиев: Мы одержали победу и в войне, и в установлении мира Азербайджан вступил в новую эпоху. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "Мы одержали победу и в войне, и в установлении мира. Мы положили конец оккупации и приступили к восстановительным работам.
Азербайджан вступил в новую эпоху.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Мы одержали победу и в войне, и в установлении мира. Мы положили конец оккупации и приступили к восстановительным работам. Справедливость восторжествовала, суверенитет укрепился и мир де-факто был обеспечен. Мы готовы поделиться этим позитивным опытом", - отметил глава государства.
