Самый высокий мост в мире откроют в Китае

Мост расположен в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Его общая длина составляет 2890 метров, основной пролёт - 1420 метров, а высота над водой достигает 625 метров.

Как передает Day.Az по данным СМИ, благодаря рекордному пролёту и впечатляющей высоте он стал самым длинным и самым высоким мостом в горной местности в мире.

Уточняется, что строительство моста началось в начале 2022 года и инженерам удалось преодолеть природное препятствие - Гранд-Каньон Хуацзян.

С помощью спутниковой навигационной системы BeiDou, дронов, BIM-моделирования (информационного моделирования строительных объектов), специального мониторинга, сверхпрочных материалов и инновационных технологий команда добилась миллиметровой точности, работая на сотнях метров над дном каньона.

После ввода моста в эксплуатацию время в пути через каньон сократится с двух часов до всего лишь двух минут, что значительно улучшит транспортную связность региона.