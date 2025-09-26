Ученые нашли способ блокировать боль

Ученые из Центра исследований боли Нью-Йоркского университета впервые доказали, что разные рецепторы простагландинов по-разному отвечают за боль и воспаление. Если один и тот же препарат блокирует оба процесса, как это делают популярные обезболивающие, то новая стратегия может позволить подавлять только боль, не мешая защитным функциям организма. Работа опубликована в Nature Communications.

Простагландины - гормоноподобные вещества, которые выделяются в ответ на травму или инфекцию. Именно они запускают воспаление и вызывают боль. Большинство обезболивающих - так называемые НПВС (ибупрофен, аспирин и др.) - работают, снижая уровень простагландинов. Но у этого подхода есть минусы: вместе с болью подавляется и воспаление, а значит, может замедляться заживление.

"Воспаление и боль обычно идут рука об руку. Но возможность блокировать боль, не мешая воспалению - важный шаг к новым методам лечения", - объяснил один из авторов исследования Найджел Баннетт.

Команда сосредоточилась на простагландине Е2 (PGE2), который связывается с четырьмя разными рецепторами. Долгое время считалось, что главный "виновник" боли - рецептор EP4. Но новые опыты показали: ключевую роль играет другой рецептор - EP2.

Когда исследователи заблокировали EP2 в клетках Шванна (они окружают нервы вне мозга и играют важную роль при мигренях и других формах боли), у мышей полностью исчезали болевые реакции, но воспаление развивалось в обычном режиме.

"К нашему удивлению, блокада EP2 убрала боль, но воспаление шло своим путем. Мы фактически разделили эти процессы", - добавил соавтор работы Пьеранджело Джеппетти из Университета Флоренции.

Результаты подтвердились и в экспериментах на человеческих клетках. Активность EP2 запускала цепочку сигналов, поддерживающих боль, но никак не связанных с воспалением. Это значит, что рецептор можно считать "пригодной мишенью" для будущих лекарств.