Ряд компаний подали предложения на тендер по водородной стратегии при поддержке ЕБРР в Азербайджане

В Азербайджане начинается новый этап по развитию водородной энергетики при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила заместитель директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Рена Гумбатова в ходе проходящей в Баку конференции "Неделя зеленой энергии Азербайджана и Центральной Азии".

По её словам, в течение месяца будет выбран консультант:

"Тендер завершён, и 13 компаний представили свои предложения ЕБРР. В процессе оценки участвует и правительство. Консультант примет участие в подготовке плана реализации стратегии, который будет охватывать вопросы регулирования, использования земельных ресурсов, распределения возобновляемых источников энергии и другие ключевые аспекты".

Она отметила, что при производстве "зеленого" водорода требуется непосредственное подключение возобновляемых источников энергии, что является обязательным условием сертификации:

"Это решение не зависело от нас, но мы обязаны действовать в соответствии с установленными правилами. Водород остаётся крайне перспективным направлением для Азербайджана, однако здесь определяющими факторами станут правильный подход и партнёрство".

Р. Гумбатова подчеркнула, что Азербайджан уже подписал соглашения о сотрудничестве с Грузией, Венгрией, Румынией, а также с Казахстаном и Узбекистаном:

"В рамках этих соглашений также предусмотрено сотрудничество в области водорода. Однако ключевой вопрос заключается в том, будет ли его внедрение на раннем или более позднем этапе. Для нас чрезвычайно важно учитывать позицию партнёров из Европейского Союза, поскольку именно они станут основными покупателями".

Она также напомнила, что ЕС испытывает трудности в достижении заявленной цели по производству и использованию 10 млн тонн водорода к 2030 году, и это усиливает потребность в импорте:

"Два месяца назад Европа создала специальную платформу, которая объединяет производителей и покупателей водорода. Мы обратились в SOCAR с предложением рассмотреть участие в этой платформе. Компания заявила, что изучит такие возможности, поскольку для нас главным остаётся наличие покупателей".

По словам Гумбатовой, на COP29 Азербайджан представил свою стратегическую позицию:

"Были предложены три сценария развития. Сегодня более реалистичным представляется сбалансированный сценарий. Но учитывая потенциал Азербайджана в сфере возобновляемых источников энергии, мы не исключаем и реализацию более амбициозного сценария. Всё будет зависеть от спроса и наличия покупателей", - добавила она.