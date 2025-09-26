https://news.day.az/sport/1783363.html Ариф Асадов может возглавить "Кяпяз"? ФК "Кяпяз" продолжает поиски нового главного тренера. Руководство клуба рассматривает как местных, так и иностранных специалистов. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, среди местных кандидатов на пост главного тренера клуба упоминался Ариф Асадов.
Сам специалист заявил Futbolpress.az, что не получал соответствующего предложения: "Упоминаются имена многих тренеров. Но неправильно говорить о вещах, не имеющих отношение к реальности".
Предыдущим местом работы Асадова была сборная Азербайджана. "Кяпяз" некоторое время назад расстался с Адилем Шюкюровым.
