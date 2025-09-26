На большом адронном коллайдере впервые обнаружена аномалия

Ученые коллаборации LHCb (Large Hadron Collider beauty experiment) представили результаты самого подробного анализа редкого распада B⁰-мезона на мезон K* и пару мюонов (B⁰→K*μ⁺μ⁻). Исследование вновь подтвердило наличие расхождения с предсказаниями Стандартной модели - главной теории, описывающей взаимодействие элементарных частиц. Об этом сообщает CERN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Распад B⁰-мезона представляет собой один из наиболее чувствительных каналов к возможному вкладу еще не открытых частиц, слишком тяжелых, чтобы их можно было произвести напрямую на коллайдере. Анализируя угловое распределение продуктов распада - каона, пиона и мюонов - физики могут искать "скрытые" следы новой физики.

Ключевой параметр, вызывающий особый интерес, - это так называемая наблюдаемая P5'. Именно она в прошлых измерениях демонстрировала статистически значимое отклонение от теоретических прогнозов.

В свежем анализе ученые использовали данные протон-протонных столкновений, собранные в 2011-2012 годах и в 2016-2018 годах, то есть в течение первых двух запусков Большого адронного коллайдера.

Результат подтвердил предыдущие наблюдения: измеренные значения P5' по-прежнему расходятся с предсказаниями Стандартной модели. Причем данные оказались согласованы не только с предыдущими результатами LHCb, но и с измерениями другой эксперимента на коллайдере - CMS.

"Новые измерения показывают ту же самую картину расхождений со Стандартной моделью, что и раньше", - отметил Марк Смит, представлявший работу на семинаре.

По словам другого участника исследования Леона Каруса, окончательный ответ на вопрос, является ли это признаком новой физики, дадут только дальнейшие данные Run 3 и более точные теоретические расчеты.