Историческая речь Президента Ильхама Алиева: рецепты грандиозных побед

Автор: Акпер Гасанов

Сегодняшнее выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН стало важным политическим посланием не только к мировым лидерам, но и ко всему международному сообществу. В условиях, когда глобальный миропорядок подвергается серьезным испытаниям, слова азербайджанского лидера приобретают особое значение.

К сожалению, сегодня человечество живет в эпоху, когда военные конфликты вновь становятся определяющими факторами международной политики. На протяжении трех с половиной лет прямо в центре Европы продолжается кровопролитная российско-украинская война, которая поставила под сомнение прочность международного права. Совсем недавно мир стал свидетелем обострения противостояния между Индией и Пакистаном, а также открытого военного столкновения Израиля и Ирана. Эти события напоминают нам, насколько хрупким является мир и как легко он может быть разрушен.

В этом тревожном контексте опыт Азербайджана выглядит особенно ценным.

"Давайте вместе построим мир, в котором будут устранены двойные стандарты, справедливость не будет избирательной, будет проявляться уважение к верховенству закона, мир будет обеспечиваться не только на словах, но и практическими шагами", - сказал Президент Ильхам Алиев, обращаясь к мировому сообществу с трибуны ООН.

Эти слова не являются абстрактным призывом. За ними стоит реальная история борьбы и победы. Азербайджан одержал победу и в войне, и в установлении мира. Стране удалось восстановить справедливость, вернуть оккупированные земли, укрепить свой суверенитет и приступить к масштабным восстановительным работам.

"Мы положили конец оккупации и приступили к восстановительным работам. Справедливость восторжествовала, суверенитет укрепился и мир де-факто был обеспечен. Мы готовы поделиться этим позитивным опытом", - подчеркнул глава нашего государства.

Важно помнить, что путь к этой победе был нелегким. На стороне Армении стояло не только мировое армянство, но и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые десятилетиями пытались сохранить статус-кво. Учрежденная еще в 1992 году для урегулирования конфликта, Минская группа так и не выполнила своей миссии.

"Вместо того, чтобы обеспечивать соблюдение норм и принципов международного права, ее сопредседатели стремились сохранить статус-кво и заморозить конфликт", - справедливо напомнил Президент Азербайджана.

Тем не менее, Азербайджан пошел своим путем. Мы на свои средства построили победоносную армию.

И неудивительно, что особое место в выступлении Президента Азербайджана заняла тема восстановления разрушенных территорий. Армения за годы оккупации стерла с лица земли сотни городов и сел, разрушила 65 мечетей, превратив некогда цветущие земли в руины.

"А мы восстанавливаем разрушенные до основания села и города. В рамках программы "Великое возвращение" на освобожденных землях уже живут, работают и получают образование свыше 50 тысяч человек", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Эта программа стала символом того, что Азербайджан не только возвращает свои земли, но и возрождает их к жизни. Причем делает это исключительно за счет собственных ресурсов. Такой опыт самообеспеченности заслуживает внимания и уважения на международной арене. Не менее важный аспект - экономическая устойчивость Азербайджана.

"Наш внешний долг составляет всего 6,5 процента ВВП, что является одним из самых низких показателей в мире. Валютные резервы Азербайджана почти в 16 раз превышают наш внешний долг", - отметил глава нашего государства.

Эти цифры говорят о сильной фискальной дисциплине, устойчивой финансовой системе и благоприятном инвестиционном климате.

Экономическая мощь Азербайджана проявляется и в глобальной гуманитарной деятельности. Во время пандемии COVID-19 страна оказала помощь более чем 80 государствам, предоставив им защитное оборудование, медицинские приборы и вакцины.

"Это подтверждает уровень экономической устойчивости и нашу приверженность глобальной солидарности", - подчеркнул Президент Азербайджана.

Имеет смысл также добавить, что сегодня Азербайджан играет важнейшую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

"В настоящее время мы экспортируем природный газ в 14 стран. Таким образом, Азербайджан занимает первое место в мире среди стран, поставляющих трубопроводный газ", - констатировал глава нашего государства.

И это очень важное, громкое, прозвучавшее в нужное время и в нужном месте, напоминание. Ведь на фоне энергетического кризиса в Европе и зависимости от поставок из ограниченного числа источников эта роль Азербайджана становится стратегической. Наша страна выступает как надежный партнер, укрепляющий свои позиции не только в региональной, но и в глобальной энергетической архитектуре.

В целом же, сегодня Азербайджан - это сильное, независимое, уверенно стоящее на ногах государство, пользующееся уважением в мире. Эта позиция нашей страны стала возможной благодаря стратегическому курсу, реализованному Президентом Ильхамом Алиевым. Опыт Азербайджана заслуживает изучения многими странами, которые ищут пути укрепления своей независимости и безопасности в условиях турбулентного мира. Победа, достигнутая ценой упорства, мудрой дипломатии и решительных действий, превратилась в прочный фундамент для построения мирного будущего.