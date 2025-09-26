Легенда «Барселоны» объявил о завершении карьеры

Полузащитник "Интер Майами" Серхио Бускетс в своих соцсетях объявил о завершении карьеры после конца сезона в МЛС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Спасибо всем и футболу. Вы всегда будете частью этой прекрасной истории", - написал футболист.

Бускетс является воспитанником каталонской "Барселоны". За сине-гранатовых он выступал до 2023 года. Вместе с "Барселоной он стал девятикратным чемпионом Испании, семикратным обладателем Кубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Испании он выигрывал чемпионат мира и Европы.