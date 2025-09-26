https://news.day.az/sport/1783407.html Легенда «Барселоны» объявил о завершении карьеры Полузащитник "Интер Майами" Серхио Бускетс в своих соцсетях объявил о завершении карьеры после конца сезона в МЛС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Спасибо всем и футболу. Вы всегда будете частью этой прекрасной истории", - написал футболист. Бускетс является воспитанником каталонской "Барселоны".
