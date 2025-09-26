Проходит второй день 1-го Азербайджано-британского политического диалога в Университете АDА

26 сентября в Университете АDА проходит второй день 1-го Азербайджано-британского политического диалога, организованного Институтом развития и дипломатии (Institute for Development and Diplomacy - IDD).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие, которое проходит при партнерстве Британо-азербайджанской торговой палаты и компании bp, посвящено вопросам двусторонних отношений и стратегического партнерства между Азербайджаном и Соединенным Королевством в меняющемся глобальном порядке, региональной безопасности на Южном Кавказе, сотрудничеству, приоритетам внешней политики, энергетическому сотрудничеству, общественной дипломатии через образование, науку и инновации. Диалог будет способствовать взаимопониманию и практическому сотрудничеству по региональным и глобальным вызовам.

