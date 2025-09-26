Представлен небольшой и мощный смартфон Xiaomi 17

Компания Xiaomi анонсировала доступный флагманский смартфон Xiaomi 17, ставший первой в мире моделью на базе новейшего процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5. Устройство позиционируется как компактное решение премиум-класса, сообщает IXBT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новинка получила 6,3-дюймовый LTPO OLED-дисплей с частотой обновления 1-120 Гц, разрешением Full HD+ и пиковой яркостью 3500 нит. Экран отличается минимальными рамками толщиной 1,18 мм и защитой с использованием закаленного стекла Xiaomi Dragon Crystal Glass.

Корпус смартфона получил защиту по стандарту IP69. Толщина устройства составляет 8,06 мм при весе в 191 грамм. За производительность устройства отвечает чип Snapdragon 8 elite Gen 5, дополненный 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ.

Главным акцентом новинки стала улучшенная система камер Leica. Смартфон предлагает тройную 50-мегапиксельную камеру: основную, ультраширокоугольную и телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом. Селфи-камера тоже получила датчик на 50 Мп.

Несмотря на компактные габариты, Xiaomi 17 оборудован аккумулятором емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной - 50 Вт.

Примечательно, что в портфолио компании нет смартфона Xiaomi 16 - после Xiaomi 15 вышел Xiaomi 17. По словам компании, выбор названий напрямую связан с линейкой iPhone 17, что подчеркивает конкурентные амбиции Xiaomi на мировом рынке премиальных смартфонов.

В Китае Xiaomi 17 предлагается по цене от 4499 юаней (около 52,7 тыс. руб.). Когда смартфон появится за пределами КНР, не уточняется.