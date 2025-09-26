Спрос на азербайджанский газ растет в Европе и на Ближнем Востоке

Азербайджан продолжает надежно обеспечивать поставки природного газа в 14 стран Европы и за ее пределами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов в ходе Первого Азербайджано-британского политического диалога, прошедшего в Университете ADA.

"В августе по просьбе наших украинских партнеров мы осуществили важную поставку газа в Украину, которая была успешно доставлена через Трансбалканский маршрут. Вслед за этим начались поставки в Сирию. Эти объемы предназначены для поддержки ключевой инфраструктуры страны, включая сферу образования, что наглядно отражает растущий спрос на азербайджанский газ", - подчеркнул Зейналов.

По его словам, текущая динамика демонстрирует высокий экспортный потенциал Азербайджана не только в Европе, но и за ее пределами.

"Особое значение приобретает Ближний Восток и Турция, которая может выступать в роли стратегического энергетического хаба. Речь идет не только о поставках природного газа, но и о развитии маршрутов доставки чистой энергии в Европу и на Ближний Восток. При этом важно учитывать возможности внедрения передовых технологий, включая вакуумные энергетические решения, например в Саудовской Аравии, которые могут стать драйвером проектов в сфере "зеленой" энергетики", - отметил замминистра.