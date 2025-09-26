Туристы стали свидетелям пробуждения вулкана

Вулкан Фуэго в Гватемале выбросил в небо столб дыма, пепла и камней как раз в тот момент, когда там были туристы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В 2018 году по одному из склону вулкана прокатилась стремительная и смертоносная смесь раскаленных вулканических газов, пепла и обломков пород. В результате многие жители окрестных деревень, работавшие на своих полях, так и не успели эвакуироваться. Тогда погибли более сотни человек и 329 до сих пор числятся пропавшими без вести.

Представляем вашему вниманию данное видео: