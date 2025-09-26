Названы 10 самых надежных семейных внедорожников

Chevrolet Traverse возглавил рейтинг самых надежных семейных внедорожников.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал HotCars, эксперты которого проанализировали информацию о надежности, техобслуживании, отзывных кампаниях и отзывы владельцев, используя данные различных аналитических компаний, в том числе J.D. Power и RepairPal. Его надежность эксперты J.D. Power оценили в 88 балла из 100 возможных.

Второе место с оценкой надежности 87 баллов из 100 занял Ford Explorer. Замкнула "тройку" лидеров Kia Telluride с рейтингом надежности 86 из 100. Далее следуют Hyundai Palisade, Buick Enclave, Acura MDX, Cadillac Escalade, Subaru Ascent, Chevrolet Tahoe и Toyota Highlander.