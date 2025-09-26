Вашингтон повысит тарифы на зарубежные грузовики

Президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 октября введет пошлины на уровне 25% на импорт грузовых автомобилей.

Как передает Day.Az, об этом написал он в Truth Social.

"Для защиты наших великих производителей тяжелых грузовиков от недобросовестной внешней конкуренции с 1 октября 2025 года я введу 25-процентные пошлины на все тяжелые (большие) грузовики, произведенные в других частях мира", - написал он в Truth Social.