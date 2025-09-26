https://news.day.az/world/1783371.html Вашингтон повысит тарифы на зарубежные грузовики Президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 октября введет пошлины на уровне 25% на импорт грузовых автомобилей. Как передает Day.Az, об этом написал он в Truth Social.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 октября введет пошлины на уровне 25% на импорт грузовых автомобилей.
Как передает Day.Az, об этом написал он в Truth Social.
"Для защиты наших великих производителей тяжелых грузовиков от недобросовестной внешней конкуренции с 1 октября 2025 года я введу 25-процентные пошлины на все тяжелые (большие) грузовики, произведенные в других частях мира", - написал он в Truth Social.
