Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Туркменистан объединяют традиционная дружба, добрососедство и сотрудничество

Азербайджан и Туркменистан объединяют традиционная дружба, добрососедство и сотрудничество.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю национального праздника этой страны - Дня независимости.

Поздравив от своего имени и от имени народа Азербайджана Сердара Бердымухамедова и весь народ Туркменистана, глава государства отметил в письме: "Уверен, что наши двусторонние отношения будут и впредь развиваться и укрепляться в соответствии с волей наших братских народов, тесно связанных друг с другом общими корнями и национально-духовными ценностями".