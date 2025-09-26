Цифровые решения и локальные инновации повысят эффективность ветропарков в Азербайджане

Для повышения эффективности ветроэнергетики в Азербайджане необходимо внедрять цифровые решения и поддерживать локальные инновации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор по эксплуатации и техническому обслуживанию ветропарков NOMAC - ACWA Power Раджкумар Гопалсами На "Неделе зеленой энергетики Азербайджана и Центральной Азии".

По его словам, централизованные станции мониторинга, работающие как "виртуальный мозг", позволяют дистанционно управлять турбинами, регулировать их работу в зависимости от скорости и направления ветра и тем самым добиваться максимальной выработки энергии.

"Важным элементом является использование прогнозов, которые предоставляют партнёрские компании на день, неделю и месяц. Это помогает оффтейкерам эффективно планировать нагрузку и оптимизировать диспетчеризацию", - сказал он.

Гопалсами отметил, что в Азербайджане также важно развивать локальное производство лопастей, комплектующих и обеспечивать логистическую поддержку: "Это создаст дополнительные возможности для производителей оборудования и участников сектора возобновляемой энергетики в стране".