Серия наводнений обрушилась на Алжир - ВИДЕО
Серия необычных для региона наводнений обрушилась на Алжир.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео обстановка в городах Константина и Земури:
