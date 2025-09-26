В Китае дебютировал новый кроссовер

Китайский автогигант Great Wall Motor представил новый кроссовер Ora 5.

Как передает Day.Az, об этом сообщает carnewschina.com.

Длина автомобиля составляет 4471 мм, ширина 1833 мм и высота 1641 мм при колесной базе 2720 мм. На крыше у Ora 5 установлен LiDAR-сканер, обеспечивающий расширенные возможности системы помощи водителю. На выбор покупателям предложат пять оттенков кузова: серый, белый, красный, синий и бежевый, а также три варианта оформления салона: белый, коричневый и серый.

Автомобиль получил один электромотор мощностью 201 л.с. Максимальная скорость ограничена на отметке 170 км/ч.

Дата начала продаж и цена Ora 5 не объявлены.