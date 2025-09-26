Огромный интерес к игре "Карабах" - "Копенгаген"

На матч второго тура основной стадии Лиги чемпионов УЕФА "Карабах" - "Копенгаген" продано 27 500 билетов.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикациях в официальных аккаунтах клуба в социальных сетях.

Отметим, что игра "Карабах" - "Копенгаген" состоится 1 октября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:45.

Напомним, что билеты на матч "Карабах" - "Копенгаген" поступили в продажу вчера в 15:00.