https://news.day.az/sport/1783481.html Огромный интерес к игре "Карабах" - "Копенгаген" - продано почти 28 тыс. билетов На матч второго тура основной стадии Лиги чемпионов УЕФА "Карабах" - "Копенгаген" продано 27 500 билетов. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикациях в официальных аккаунтах клуба в социальных сетях.
Отметим, что игра "Карабах" - "Копенгаген" состоится 1 октября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:45.
Напомним, что билеты на матч "Карабах" - "Копенгаген" поступили в продажу вчера в 15:00.
