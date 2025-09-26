День памяти Бюльбюля

За редкий вокальный дар уже в детстве ему дали это имя - "Бюльбюль", что в перевод с азербайджанского означает "соловей". Это детское прозвище и стало впоследствии его сценическим псевдонимом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, прошло 64 года со дня смерти Бюльбюля.

Муртуза Мамедов родился 22 июня 1897 года в городе Шуша, который по праву называют "храмом азербайджанской музыки". Начавший свою сценическую деятельность в 1916 году ханенде в 1920 году стал солистом Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета (в то время оперная труппа Объединенного государственного театра). В 1927 году он окончил Бакинскую консерваторию и чтобы продолжить образование, уехал в Милан по государственной линии. С 1927 по 1931 годы певец стажировался в миланском театре "Ла Скала" у Дж.Ансельми и Р.Грани. Затем он начал преподавать в Азербайджанской государственной консерватории.

Муртузе Мамедову, удостоившемуся в 1938 году звания народный артист СССР, а в 1950 году - Государственной премии СССР, были вручены дважды орден Ленина, дважды орден Трудового Красного Знамени, орден Славы, также итальянский орден Гарибальди.

Исполнитель, запомнившийся многочисленными неповторимыми выступлениями на сцене, создал такие образы, как Кёроглу из оперы "Кёроглу", Аскер из оперетты "Аршин мал алан" Узеира Гаджибейли, Гариб из оперы "Шахсенем" Глиера, Марио из оперы "Тоска" Джакомо Пуччини.

Бюльбюль был неповторимым исполнителем романсов "Без тебя", "Севгили джанан" Узеира Гаджибейли, романсов Асефа Зейналлы "Моя страна", народных песен "Сюсен сюнбюль", "Черные глаза", "Чал-ойна", "Хумар олдум", а также мугама "Сейгях". Исполнения, вошедшие в золотой фонд азербайджанской музыки, по сей день слушаются с большой любовью.

Выдающийся ханенде скончался 26 сентября 1961 года в Баку. Он похоронен на Аллее почетного захоронения. На данный момент музыкальная школа при Азербайджанской государственной консерватории и одна из центральных улиц Баку носят имя Бюльбюля.

По указанию общенационального лидера Гейдара Алиева 31 августа 1982 года Исполнительный комитет Шушинского городского Совета народных депутатов принял решение о превращении дома, где родился и провел свое детство Бюльбюль, в дом-музей. В 1982-1983 годах здание было отремонтировано, создана музейная экспозиция, на территории было построено административное здание. В музее демонстрировались фотографии, запечатлевшие детство Бюльбюля, некоторые из его личных вещей, в том числе гавал. Здесь было собрано около 9 тыс. документов, отражающих творческую, научно-исследовательскую, педагогическую, общественную деятельность выдающегося певца. Кроме того, в музее были представлены материалы о многолетней плодотворной творческой деятельности Бюльбюля по созданию новой вокальной школы в Азербайджане, изучению и пропаганде народной музыки.

Во время Первой Карабахской войны в 1992 году дом-музей подвергся армянскому вандализму и прекратил деятельность. После освобождения города Шуша от оккупации славной Азербайджанской армией в ноябре 2020 года были опубликованы кадры полуразрушенного дома-музея. В 2021 году были начаты восстановительные работы. В церемонии открытия после реставрации дома-музея Бюльбюля в городе Шуша, состоявшейся 29 августа 2021 года, приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева. Во дворе дома-музея установлен новый бюст Бюльбюля. Бюст Бюльбюля, который подвергся вандализму во время оккупации города Шуша, сохранен для демонстрации армянских зверств.