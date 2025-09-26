В США предъявлены обвинения экс-директору ФБР

В Соединённых Штатах предъявлены обвинения по двум уголовным статьям бывшему директору ФБР Джеймсу Коми. Его обвиняют в даче ложных показаний Конгрессу и воспрепятствовании правосудию. Начать уголовное преследование Коми неоднократно призывал президент Дональд Трамп, после сообщения о предъявлении обвинений он публично выразил удовлетворение.

Как передает Day.Az, Коми стал первым бывшим директором ФБР, которому было предъявлено обвинение в совершении преступления.

Коми лишился должности вскоре после избрания Трампа на первый срок в 2017 году. С тех пор Коми и Трамп резко критиковали друг друга - Трамп обвинял Коми в сговоре с его оппонентами-демократами, а бывший директор ФСБ говорил о том, что стал жертвой политических преследований, и обвинял Трампа в авторитаризме.

По предъявленным обвинениям Коми грозит до пяти лет лишения свободы, хотя на практике, как правило, по таким делам реальные сроки не назначаются. Сам Коми заявил о своей невиновности и отметил, что верит в беспристрастность суда.