В Баку стали нумеровать деревья - ФОТО
В Баку деревья нумеруются и ставятся на учет.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, на пронумерованных деревьях нанесены специальные штрихкоды и номера.
При сканировании штрихкода с помощью мобильного телефона можно получить информацию о дереве. В открывающемся окне указываются точный адрес и название дерева, а также его высота и диаметр ствола.
Кроме того, граждане сами могут вносить сведения о деревьях через специальное приложение.
