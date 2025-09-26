В Баку стали нумеровать деревья

В Баку деревья нумеруются и ставятся на учет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, на пронумерованных деревьях нанесены специальные штрихкоды и номера.

При сканировании штрихкода с помощью мобильного телефона можно получить информацию о дереве. В открывающемся окне указываются точный адрес и название дерева, а также его высота и диаметр ствола.

Кроме того, граждане сами могут вносить сведения о деревьях через специальное приложение.