Цена платины достигла максимума за 12 лет

Во время торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в пятницу, 26 сентября, стоимость платины поднялась выше 1590 долларов за тройскую унцию. Это рекорд за 12 лет.

Как передает Day.Az, до этого драгоценный металл стоил столько в апреле 2013-го, свидетельствуют данные площадки.

Цена октябрьского фьючерса в моменте достигала 1590,7 доллара. По оценкам аналитиков инвестиционного банка UBS, рост цен обусловлен опасениями относительно возможных американских тарифов на импорт. Параллельно дорожают и другие драгметаллы. Например, во время торгов 25 сентября фьючерсы на серебро на бирже Comex подорожали до 45 долларов за тройскую унцию ( это произошло впервые с 3 мая 2011 года).