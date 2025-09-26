В Узбекистане устойчивость правил и механизмы снижения рисков стали ключом к привлечению инвестиций

Ключевыми факторами для привлечения международных инвесторов в Узбекистан являются регуляторная определённость, наличие банковских транзакционных документов и механизмы снижения рисков, такие как частичные кредитные гарантии и смешанное финансирование.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил старший инвестиционный специалист Азиатского банка развития (АБР) Али Малик, выступая на мероприятии "Неделя зеленой энергетики Азербайджана и Центральной Азии".

По словам эксперта, прорыв в привлечении инвесторов в Узбекистан начался с проекта Navoi Solar (100 МВт), реализованного при поддержке IFC, после чего АБР профинансировал крупные проекты, включая Summer Solar. Он отметил, что последовательность политики остаётся решающим фактором, а частичные кредитные гарантии АБР дают инвесторам уверенность, так как в случае дефолта оффтейкера обязательства поддерживает институция с рейтингом AAA.

Кроме того, Али Малик подчеркнул важность применения смешанного финансирования, которое помогает сделать проекты первого типа более жизнеспособными и обеспечивает выгоду для конечных потребителей за счёт снижения тарифов.