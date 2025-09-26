Ичери-шехер становится цифровым: Yelo Bank присоединился к новой инициативе - ФОТО (R)
Баку живёт не только современными зданиями, но и своей душой - древним Ичери-шехером, который хранит отпечаток веков. Чтобы сохранить это уникальное культурное пространство и представить его будущим поколениям в более современном формате, Yelo Bank присоединился к новой инициативе.
Меморандум о сотрудничестве между Yelo Bank и Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичери-шехер" направлен на продвижение национального культурного наследия, развитие туристического потенциала и ускорение цифровой трансформации Управления. Документ был подписан председателем Правления Управления Руфатом Махмудом и председателем Правления Yelo Bank Анаром Гасановым.
В рамках сотрудничества предусмотрено создание цифровой информационно-коммуникационной системы для управления заповедниками, внедрение научно-технических достижений, использование международного опыта, развитие открытой коммуникации с населением, а также обновление общественной информации через мобильное приложение. Кроме того, важными направлениями станут взаимное сотрудничество и реализация совместных проектов.
Таким образом, как местные жители, так и зарубежные гости смогут легче открыть для себя дух древнего Баку, а наше национальное наследие будет представлено более широкой аудитории с помощью современных технологий.
У вас есть дополнительные вопросы по банковским услугам? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az
Yelo Bank - Яркий Банкинг!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре