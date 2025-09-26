SOCAR Türkiye и Türk Prysmian Kablo усиливают сотрудничество в сфере устойчивого развития

SOCAR Türkiye и Türk Prysmian Kablo обсудили перспективы сотрудничества в сфере устойчивого развития, а также новые возможности в энергетическом секторе, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Türk Prysmian Kablo.

Как сообщается, обсуждения прошли в рамках визита высшее руководства SOCAR Türkiye в производственный комплекс Türk Prysmian Kablo в Муданье.

В состав делегации вошли генеральный директор SOCAR Türkiye Эльчин Ибадов, директор по стратегии и устойчивому развитию Омюр Онк и директор группы по корпоративной стратегии и развитию Эрдэм Улнер. Они осмотрели производственные мощности предприятия и получили подробную информацию о деятельности компании.

"В ходе встреч обсуждались перспективы будущего сотрудничества между компаниями, стратегические инициативы в области устойчивого развития, а также новые возможности на энергетическом рынке. Данный стратегический контакт имеет важное значение для укрепления интеграции Türk Prysmian Kablo в глобальные энергетические сети и достижения целей компании в области устойчивого роста", - говорится в сообщении компании.