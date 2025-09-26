Новые iPhone 17 Pro и Air испытали падением с лестницы многоэтажки

Автор YouTube-канала TechRax провел дроп-тест новейших iPhone 17 Pro и iPhone Air, сбросив их с лестницы высотой 200 футов (около 60 метров).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты оказались неожиданными: iPhone 17 Pro не пережил падение, тогда как iPhone Air сохранил работоспособность. У сверхтонкой модели с титановым корпусом треснула задняя панель из стекла, однако дисплей и камера остались без критических повреждений, а сам смартфон продолжил запись видео в процессе падения.

Отдельного внимания заслуживает то, что падение устройств происходило по разным траекториям: iPhone 17 Pro пролетел практически до нижнего этажа лестничного пролета, что могло увеличить силу удара. iPhone Air остановился выше, что, вероятно, смягчило последствия.

iPhone 17 Pro получил максимальные повреждения: корпус из алюминия деформировался, задняя панель разрушилась, а экран слетел с корпуса.

Таким образом, тест в очередной раз подтвердил надежность титанового корпуса в iPhone Air в сравнении с алюминиевым, используемого в iPhone 17 Pro и Pro Max.