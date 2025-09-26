Живое воплощение великих мастеров на улицах Баку - открылись врата истории

В рамках XVII Международного музыкального фестиваля и в честь 140-летия великого Узеира Гаджибейли, под открытым небом, у Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова была представлена уникальная музыкально-театральная композиция, подарившая зрителям незабываемые впечатления, сообщает Day.Az.

Цель этого яркого события - сохранить и передать богатое творческое наследие выдающихся личностей азербайджанской культуры, а также вдохновить молодое поколение на изучение национального искусства.

Программа началась с проникновенного исполнения солистов Государственного театра песни, которые представили фрагменты произведений основоположника современного профессионального музыкального искусства Азербайджана, автора первой оперы на Востоке и композитора Государственного гимна Азербайджана Узеира Гаджибейли. Особое внимание публики привлекли сцены, где актёры воссоздали образы великих мастеров - Узеира Гаджибейли (Тарлан Исмаилзаде), Асафа Зейналлы (Адиль Гачаев), Фикрета Амирова (заслуженный артист Играр Саламов), Гара Гараева (Гусейнага Асланов) и Маэстро Ниязи (Орхан Абышов). Их живое воплощение оживило страницы истории музыки, делая её близкой и понятной каждому зрителю.

Мероприятие сопровождал Государственный эстрадно-симфонический оркестр под руководством талантливого дирижёра Эллады Мамедовой, чьё мастерство позволило полностью раскрыть богатство музыкальных произведений и придать сцене особую атмосферу.

Также на импровизированной уличной сцене блистали народные артисты Гюльяз Мамедова (Телли), Айшан Мехтиева (Сенем), Фахри Казым Ниджат (Аршин мал алан), Идрис Гусейнов (Мирза Алекпер Сабир) и Тогрул Мамедов (Мирза Джалил).

Свои танцевальные номера подарили зрителям студенты Бакинской хореографической академии - Фарид Мурсалов, Илаха Ализаде и Самира Алекперова.

Режиссёром постановки стала Тахмина Гумбатова, а музыкальным руководителем и дирижёром концерта - Эллада Мамедова.

Эта музыкально-театральная композиция стала настоящим путешествием в мир национальной музыки, объединившим прошлое и настоящее в единый живой диалог. Под открытым небом ожили шедевры и традиции, напомнив о непреходящей ценности и красоте азербайджанского музыкального наследия.

Отметим, что в этом году распоряжением Президента Ильхама Алиева отмечается 140-летие со дня рождения великого композитора Узеира Гаджибейли многочисленными мероприятиями. Этот юбилей также отмечается в рамках XVII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, который проходит с 18 по 28 сентября при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры в более 10 городах и регионах Азербайджана, а также в Узбекистане, Австрии, Германии, Турции и т.д.