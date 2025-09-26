В Ходжалы почтили память шехидов

В связи с 27 сентября - Днем памяти в Аллее шехидов города Ходжалы была почтена минутой молчания память шехидов, возложены цветы на их могилы и прочитаны молитвы за упокой их душ.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, выступившие на памятном мероприятии рассказали о начавшейся 27 сентября 2020 года 44-дневной Отечественной войне, исторической Победе азербайджанской армии. Продолжением Победы стало полное восстановление суверенитета Азербайджана в результате проведенных в 2023 году локальных антитеррористических мероприятий.

Было отмечено, что в настоящее время на освобожденных территориях проводятся масштабные восстановительные и строительные работы. Обеспечивается поэтапное возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные края.

В памятном мероприятии приняли участие сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, сотрудники Ходжалинского районного отдела полиции, семьи шехидов, ветераны войны.